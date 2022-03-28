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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:52

Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифные планы

Им также посоветовали "разумно сократить" объемы потребляемого трафика мобильными абонентами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минцифры направило крупнейшим телеком-операторам письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами, в том числе - ограничить безлимитные тарифные планы, говорится в письме (копия послания есть у "Интерфакса").

Также компаниям посоветовали сбалансировать объемы потребляемого трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов, в том числе - "предусмотрев разумное сокращение таких объемов".

Минцифры подтвердило, что разослало письмо с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества соединения.

"В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", - объяснило министерство.

Операторы поддерживают инициативу ведомства.

"В текущих условиях - это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета", - сказали в пресс-службе МТС.

В Tele2 заявили, что компания разделяет озабоченность министерства. "Однако в своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть. Мы рады, что регулятор разделяет этот подход", - сказали в компании.

В свою очередь, директор по связям с госорганами "Мегафона" Владимир Месропян заявил, что в условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация Минцифры "выглядит рациональной и своевременной".

Минцифры МТС Мегафон Tele2
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