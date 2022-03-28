"Вымпелком" предложил освободить операторов от обязательств по покрытию сетями LTE-1800

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") считает целесообразным ввести временный мораторий на выполнение операторами обязательств по покрытию сетями UMTS (3G) и LTE-1800 населенных пунктов от 10 тысяч жителей, введенных в 2013 году, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Минцифры 28 марта сообщило, что в порядке поддержки телеком-операторов освободило их до конца 2022 года от обязательств по покрытию сетями LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1 тысячи человек, которые были введены в августе 2021 года при продлении операторам LTE-лицензий.

"Хотели бы подчеркнуть, что ожидаем принятия подобных мер в отношении обременений по покрытию населенных пунктов услугами связи стандартов GSM, UMTS и LTE, установленных решением ГКРЧ 13-22-01 от 11 декабря 2013 года", - сказали в пресс-службе "Вымпелкома".

В декабре 2013 года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам строить сети LTE на GSM-частотах 1800 МГц и обязала их обеспечить покрытие всех населенных пунктов с числом жителей более 10 тысяч на лицензионной территории. Такие же условия распространяются на операторов, желающих оказывать услуги 3G в диапазоне 900 МГц.

Срок начала выполнения обязательств - 7 лет с даты продления лицензии или принятия первого решения о присвоении радиочастот для применения новой технологии, говорилось в тексте решения госкомиссии.

Принятое Минцифры решение о моратории на обязательства по покрытию федеральных трасс и поселений от 1 тысячи человек сетями LTE операторы восприняли с оптимизмом.

"Мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек позволит сосредоточиться на модернизации и поддержании уже созданной инфраструктуры с целью обеспечения непрерывной работы сети билайн в нынешних непростых экономических и технологических условиях GSM, UMTS и LTE, установленных решением ГКРЧ 13-22-01 от 11.12.2013", - сказали в пресс-службе "Вымпелкома".

В Теле2 указывают, что сейчас в приоритете - стабильная работа существующей инфраструктуры и недопущение деградации цифровых сервисов. "Мораторий на исполнение обязательств по покрытию федеральных трасс и малых населенных пунктов позволит операторам оптимизировать капитальные затраты и высвободить ресурсы на обеспечение устойчивости сетей связи", - сказали в Теле2.

"В текущей ситуации отмена обременений - логичный шаг, который позволит операторам сосредоточиться на обеспечении бесперебойной работы сети", - комментирует решение директор по техническим инновациям и инфраструктуре "Мегафона" Алексей Титов.

В "МТС" отметили, что в условиях ограниченных поставок оборудования введение моратория - это рациональное решение.