"ИрАэро" готова дать площадку для ремонта двигателей для Ан-24 и Ан-26

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Иркутске авиакомпания "ИрАэро" готова организовать на своей базе ремонт двигателей самолетов Ан-24 и Ан-26, если ОАО "Ростовский завод гражданской авиации №412" передаст ей необходимое оборудование, написал в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

25 марта министр промышленности Свердловской области Андрей Савельев сообщил, что "Ростовский завод гражданской авиации N412" (РЗГА, входит в группу "Агроком") планирует прекратить ремонт авиатехники и в связи с этим ищет варианты, как обеспечивать летную годность самолетов Ан-24, Ан-26. По словам Савельева, обсуждалась передача ремонтного оборудования от РЗГА свердловскому АО "Арамильский авиаремонтный завод".

"Вчера по этому поводу переговорил с губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым. Договорились проработать вопрос в кратчайшие сроки", - сообщил 29 марта Кобзев.

Гендирекор "ИрАэро" Юрий Лапин отметил, что альтернативы Ан-24 на региональных и северных направлениях на сегодняшний день нет.

"И по причине готовности ВПП, и по неприхотливости, и по температурным режимам этому самолету, к сожалению, пока замены нет. Поэтому такое производство, которое является основным, наверное, в России для нормальной эксплуатации Ан-24, безусловно, важно. Мы достаточно давно этот вопрос поднимали, поскольку завод (РЗГА - ИФ) занимается не только ремонтном двигателей, но и агрегатов, да практически всего, что используется сегодня для Ан-24", - сказал Лапин в видео, размещенном в Telegram-канале губернатора Кобзева.

У "ИрАэро" в эксплуатации находится 15 самолетов Ан-24 и 7 самолетов Ан-26, комплектующие для которых "практически одинаковые".

По данным пресс-службы группы "Агроком", завод гражданской авиации с момента своего основания специализировался на капремонте и техобслуживании самолетов, в том числе воздушных судов Ту-134 и Ан-26, а также двигателей АИ-20 и АИ-24 всех серий. Основная производственная деятельность предприятия была связана с функционированием взлетно-посадочной полосы старого аэродрома Ростов-на-Дону, которая была закрыта в 2018 году в связи с началом работы нового аэропорта "Платов". В результате предприятие прекратило ремонт воздушных судов, единственным направлением деятельности остался ремонт авиационных двигателей.

По данным "Агрокома", безубыточное функционирование производства предполагает непрерывный ремонт не менее 60 авиадвигателей ежегодно, однако последние два года предприятию едва удавалось сформировать портфель заказов в 45 двигателей. Ключевым поставщиком запчастей была украинская "Мотор Сич". И если раньше РЗГА изыскивало возможности по организации поставок комплектующих через третьи страны, то с конца 2021 года поставки полностью прекращены.

Авиакомпания "ИрАэро" выполняет рейсы более чем в 70 городов России. В ее парке четыре типа самолетов: Airbus A319-100, Сухой Суперджет 100, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.