Ростовский завод гражданской авиации прекратит ремонт двигателей Ан-24 и Ан-26

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Ростовский завод гражданской авиации N412" (РЗГА, входит в группу "Агроком") планирует прекратить ремонт авиатехники и передать оборудование АО "Арамильский авиаремонтный завод" (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев.

"В связи с планируемым прекращением деятельности по ремонту авиационной техники ОАО "РЗГА N412" руководство предприятия прорабатывает варианты поддержания эксплуатирующих организаций по вопросу обеспечения летной годности воздушных судов типа Ан-24, Ан-26", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас с АО "Арамильский авиаремонтный завод" ведутся переговоры о передаче ему имеющегося на предприятии оборудования, приспособлений, оснастки, конструкторской и технологической документации для ремонта авиационных двигателей типа АИ-24, чтобы сохранить объемы обслуживания имеющегося парка авиатехники.

По данным пресс-службы группы "Агроком", завод гражданской авиации с момента своего основания специализировался на капремонте и техобслуживании самолетов, в том числе воздушных судов Ту-134 и Ан-26, а также двигателей АИ-20 и АИ-24 всех серий. Основная производственная деятельность предприятия была связана с функционированием взлетно-посадочной полосы старого аэродрома Ростов-на-Дону, которая была закрыта в 2018 году в связи с началом работы нового аэропорта "Платов". В результате предприятие прекратило ремонт воздушных судов, единственным направлением деятельности остался ремонт авиационных двигателей.

Изначально численность предприятия составляла более 700 человек, после закрытия самолетного направления она сократилась до 200 человек. К 1 апреля 2022 года на предприятии останется не более 70 сотрудников.

Пресс-служба группы "Агроком" отметила, что сейчас проведение работ, связанных с ремонтом авиадвигателей, критически осложнилось, поскольку средний возраст сотрудников превышает 67 лет, в настоящее время идет процесс сокращения их численности в связи с выходом на пенсию.

Кроме того, по данным "Агрокома", безубыточное функционирование производства предполагает непрерывный ремонт не менее 60 авиадвигателей ежегодно, однако последние два года предприятию едва удавалось сформировать портфель заказов в 45 двигателей.

Пресс-служба уточнила, что ключевым поставщиком запчастей являлась украинская "Мотор Сич". И если раньше предприятие изыскивало возможности по организации поставок комплектующих через третьи страны, то с конца 2021 года поставки полностью прекращены.

"В связи с вышеперечисленным мы не находим для себя, как частной компании, возможностей и путей для сохранения деятельности предприятия по ремонту авиадвигателей, поэтому в течение последних нескольких лет планомерно шли к сворачиванию производства", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим предприятие готово рассматривать любые возможности сотрудничества с профильными государственными структурами, в том числе по вопросу передачи соответствующим госкорпорациям оборудования, оснастки, технологий и документации.

На сайте "Арамильского авиаремонтного завода" (ААРЗ) говорится, что предприятие осуществляет ремонт и обслуживание двигателей АИ-24, Д-136 и Д-6. В рамках стратегии развития на период до 2025 года ОДК передала АО "218 АРЗ" полномочия единоличного исполнительного органа по отношению к входящим в корпорацию авиаремонтным заводам, включая АО "ААРЗ".

ОАО "Ростовский завод гражданской авиации N412" (входит в группу "Агроком"), созданный в июне 1999 года, предоставляет услуги по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов, включая составные части ракет космического назначения. Основным владельцем является ООО "Праймери-Дон" (входит в многоотраслевой холдинг "Группа "Агроком"), которому принадлежат 81% акций.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2020 года чистая прибыль предприятия снизилась в 2 раза по сравнению с показателем предыдущего года - до 9,9 млн рублей, выручка выросла на 15% до 455,3 млн рублей.