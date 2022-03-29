НРД получил средства для выплаты купона по евробондам Россия-2035 в размере $102 млн

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купона по суверенным евробондам РФ с погашением в 2035 году, сообщил Минфин.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2035 году в сумме $102 млн сроком 28 марта 2022 года получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", - говорится в сообщении министерства.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечается в сообщении.

Выпуск первоначально был размещен в марте 2019 года.

Это третья купонная выплата по суверенным еврооблигациям, которую Минфин осуществляет на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию и ответных мер валютного контроля. Так, 22 марта НРД были переданы средства в размере $65,6 млн для выплаты по купону еврооблигаций-2029. Кроме того, ранее был осуществлен платеж по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах. Купон был выплачен в валюте выпуска - долларах, хотя рынок опасался возможной смены валюты выплат на рубли, которая могла быть расценена международными рейтинговыми агентствами как дефолт.