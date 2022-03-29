Рынок акций РФ открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 1-4,7%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник показал смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры и санкционного давления Запада на Россию из-за ее военной операции на Украине, при этом падение продемонстрировали акции компаний с иностранной юрисдикцией, торги которыми возобновились во вторник после месячного перерыва. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1-4,7%, при этом продолжилось ралли акций "ФосАгро" и "Акрона", обновивших свои максимумы.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2455,09 пункта (+1%), индекс РТС - 861,73 пункта (+4,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 17,4%.

Доллар стоит 88,77 рубля (-0,99 рубля).

Взлетели акции "ФосАгро" (+10,1%) и "Акрона" (+20,2%).

Также подорожали акции "Яндекса" (+7,3%), "Аэрофлота" (+3,9%), UC Rusal (+1,8%), "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Магнита" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и -0,7% "префы"), ВТБ (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-17,4%), TCS Group (-6,2%), акции "Московской биржи" (-3,4%), Polymetal (-3%), Сбербанка (-2,3% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Роснефти" (-1,1%), "МТС" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Норникеля" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%).

По решению Банка России, во вторник основные торги на МосБирже пройдут с 9:50 до 14:00 по московскому времени, при этом возобновлены торги иностранными акциями, входящими в индекс биржи. Кроме того, эти бумаги будут доступны в режиме РПС (режим переговорных сделок - ИФ) в период с 9:30 до 19:00, причем по таким инструментам установлен запрет коротких продаж. Время торгов корпоративными облигациями в режиме основных торгов продлено до 18:50, в режиме РПС эти бумаги будут доступны с 9:30 до 19:00 МСК.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон достаточно противоречивый. Можно говорить о надеждах, связанных с прямыми переговорами РФ и Украины, но одновременно карантинные меры в Китае повышают пессимизм в сырьевых контрактах. Впрочем, для отечественного рынка более актуальным является старт торгов расписками российских компаний с иностранной пропиской. Пока роста российского рынка акций не ожидается, но и падение уже нельзя назвать чрезмерно активным, считает аналитик.

По оценке старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, внешний фон во вторник выглядит неоднородным. Цены на нефть продолжают корректироваться вниз из-за опасений сокращения спроса в Китае. Московская биржа продолжает сохранять запрет на короткие продажи акций, но во вторник появились некоторые продуктивные изменения - доступны для торговли индексные бумаги компаний с иностранной юрисдикцией, также к торгам возвращается ряд БПИФов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что давление продавцов на российские акции во вторник может сохраниться.

На внешних рынках инвесторы игнорируют негативные факторы, которые способны в дальнейшем привести к снижению активов. Так, все более "ястребиная" риторика слышна от представителей ФРС. Высокая инфляция может заставить американского регулятора перейти к более активному ужесточению денежно-кредитной политики, а также быстрому сокращению баланса. Это приведет к удорожанию стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков, в результате чего широкий спектр рисковых активов окажется под давлением.

Плюс к этому, риском для динамики мировой экономики выступает ситуация с коронавирусом в Китае, где правительство вынуждено вводить карантинные ограничения. Данный фактор может оказать негативное влияние на ситуацию в китайской экономике. Основное влияние сложившаяся ситуация оказывает на рынок энергоносителей - опасения снижения потребления углеводородов со стороны одной из ведущих экономик мира привело к коррекционному снижению цен на нефть.

На российском рынке можно ожидать сохранения негативных настроений. Учитывая высокую неопределенность, инвесторы в текущий момент предпочитают снижать объемы бумаг в портфелях, тем самым сокращая свои риски. При этом участники торгов пока не готовы перейти к покупкам российских акций. Они ожидают снижения геополитических рисков, что может дать повод к перелому нисходящего тренда и началу полноценного восстановления рынка. Но пока сложившаяся ситуация может привести к дальнейшему снижению индекса МосБиржи и его отступлению ниже 2400 пунктов, считает Зварич.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, утром во вторник ситуация на мировых фондовых рынках складывается оптимистичной, однако снижается нефть. Во вторник не публикуется значимых новостей, способных оказать ощутимое влияние на рынки. Инвесторы будут ожидать данные ADP по изменению количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за март, которые выйдут в среду, что позволяет пока рассчитывать на сохранение глобального позитива.

На рынке акций РФ из-за низких объемов торгов волатильность сохраняется высокой. Однако благодаря позитивному внешнему фону не исключены попытки индекса МосБиржи восстановить часть потерь, считает аналитик.

В США индексы акций в понедельник выросли на 0,3-1,3%: Dow Jones и S&P 500 выросли по итогам третьей сессии подряд на оптимизме инвесторов в отношении запланированных на вторник переговоров России и Украины, Nasdaq (+1,3%) завершил торги на максимальной отметке с 9 февраля, сообщает MarketWatch.

Доходность гособлигаций США продолжает оставаться близкой к максимуму за три года, поскольку инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система начнет кампанию по повышению процентных ставок. Ожидания того, что стоимость кредитования на заседании в мае будет увеличена сразу на 50 базисных пунктов, усиливаются.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Шанхая (Shanghai Composite просел на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,15%).

В центре внимания трейдеров остается конфликт России и Украины, также они пытаются оценить, как будет разворачиваться ситуация с высокой инфляцией и как она отразится на мировой экономике. Кроме того, участники рынка следят за распространением коронавируса в КНР: в Шанхае, одном из крупнейших промышленных и торговых центров Китая, накануне ввели 9-дневный локдаун.

Безработица в Японии в феврале опустилась до 2,7% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, сообщает Trading Economics.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены продолжают снижение после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $111,69 за баррель (-0,7% и -6,8% в понедельник), майская цена WTI - $105,07 за баррель (-0,8% и -7% накануне).

Вспышка коронавируса в Китае является самой крупной с начала пандемии, отмечает Bloomberg. В настоящее время более 62 млн человек в КНР либо находятся под ограничениями, либо скоро окажутся под ними. Власти Шанхая с понедельника закрыли на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города.

По оценкам Rystad Energy, локдаун в Шанхае может привести к сокращению спроса на нефть на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.