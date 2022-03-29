Переговоры делегаций РФ и Украины стартовали в Стамбуле

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.

Кадры с начала встречи транслирует телеканал Russia Today. Как сообщает агентство Anadolu, переговоры проходят во дворце "Долмабахче".

Перед началом переговоров Эрдоган обратился к их участникам с краткой речью.

Договоренность о проведении переговоров в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.