Банки заявили, что ипотеку по ставкам 20%+ берут только при крайней необходимости

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рыночные ипотечные программы после повышения ключевой ставки до 20% стали пользоваться спросом только среди тех, кому очень нужно закрыть сделки, заявили представители банка ДОМ.РФ и ВТБ.

"Многие банки, и мы не исключение, по рыночным программам пересмотрели ставки, в том числе по одобренным заявкам. И конверсия - выход на сделки - сократилась очень сильно, но не в ноль. (...) Если в среднем конверсия - 30-40% от одобренных, то здесь она менее 5%. По большой нужде, или квартира мечты и обо всем договорились, или вариантов больше нет", - рассказал директор розничного бизнеса Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков в ходе конференции "Ипотечное кредитование в России" во вторник.

Аналогичная ситуация и у ВТБ.

"Сделки такие проходят, просто суммы стали меньше. Но действительно, когда есть нужда, когда есть цепочки, когда есть необходимость провести сделку и люди понимают, что смогут быстро рассчитаться с кредитом. Но говорить о том, что ставка 20%+ является доступной, - это обманывать себя и людей", - сказал вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Напомним, 28 февраля Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку c 9,5% до 20% годовых на фоне резкого роста инфляционных рисков из-за введения жестких санкций в отношении России и последовавшего обвала финансовых рынков. Позднее 18 марта совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20%.