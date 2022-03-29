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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Котировки NeoGenomics упали более чем на 21% после отставки СEO

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Котировки американской фармацевтической NeoGenomics Inc. упали на 21,25% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник на сообщении об отставке ее СEO и ухудшения собственного прогноза на первый квартал 2022 года, пишет MarketWatch.

Марк Маллон покинул пост главного исполнительного директора NeoGenomics и вышел из совета директоров компании. Решение было принято по "соглашению сторон". NeoGenomics добавила также, что уход Маллона не был "следствием разногласий с правлением касательно стратегии, неприемлемых действий или нарушения политики компании".

Исполнительным директором компании назначена председатель совета директоров Линн Тетро. Для управления компанией также был образован временный офис CEO, состоящий из CFO Уильяма Бонелло, директора по стратегии и развитию Дугласа Брауна и директора по корпоративной культуре Дженнифер Баллиет.

NeoGenomics также понизила прогноз на первый квартал текущего года. Ранее она ожидала выручку в размере от $118 млн до $120 млн, EBITDA - $15-12 млн, но теперь полагает, что показатели могут оказаться меньше нижней границы объявленных диапазонов.

За последние полгода капитализация компании рухнула более чем на 60%, до $2,18 млрд.

NeoGenomics Марк Маллон США Линн Тетро Уильям Бонелло
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