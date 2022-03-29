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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Безработица в ЮАР в IV квартале достигла рекордных 35,3%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Безработица в ЮАР в четвертом квартале 2021 года подскочила до рекордных 35,3% на фоне негативных последствий пандемии, показала официальная статистика.

В третьем квартале безработица составляла 34,9%. За квартал число безработных в стране увеличилось на 278 тысяч и составило 7,9 млн человек, число занятых выросло на 262 тысяч, до 14,5 млн человек.

Расширенный показатель безработицы, включающий тех, кто мог бы работать, но не занимается активным поиском места, снизился на 0,4 п.п., до 46,2%.

Резервный банк ЮАР прогнозирует рост экономики страны на 2% в 2022 году. Ранее в этом месяце Центробанк повысил ключевую процентную ставку до 4,25%, чтобы сдержать усиливающуюся инфляцию.

ЮАР Резервный банк ЮАР
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