В Кейптауне в результате пожара обрушилась крыша парламента ЮАР

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Крыша исторического здания Национальной ассамблеи парламента ЮАР в Кейптауне обрушилась из-за пожара, который вспыхнул там в воскресенье утром, сообщает южноафриканский информационный портал News24.

Тушение пожара продолжается. На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.

Историческое здание Национальной ассамблеи было построено в 1884 году, его внутренние помещения богато декорированы деревом и портьерами, что осложняет тушение пожара.

О пострадавших не сообщается, однако ущерб может быть нанесен не только самому зданию, но и историческим реликвиям, хранящимся там.

Поначалу на тушение пожара прибыли шесть пожарных расчетов и 36 пожарных, позже было вызвано подкрепление.

Район вокруг здания парламента оцеплен. Начато расследование.