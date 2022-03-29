Deutsche Bank ждет завершения 40-летнего понижательного тренда доходности US Treasuries

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила верхнюю границу канала долгосрочного понижательного тренда, начавшегося еще в середине 1980-х годов, что вызывает вопрос о сроках окончания этого тренда на фоне растущей инфляции и ставок Федрезерва, пишут аналитики Deutsche Bank.

"Разумеется, такой тренд не может продолжаться вечно, если только вы не думаете, что номинальная доходность по американским госбондам будет стабильно негативной во второй половине текущего десятилетия", - отметил аналитик Deutsche Bank Джим Рид.

"Поэтому тренд, просуществовавший почти 40 лет, практически наверняка завершится в ближайшие годы, а недавний скачок доходности повышает вероятность, что это произойдет совсем скоро", - добавил он.

За прошлую неделю доходность 10-летних US Treasuries взлетела на 34,5 базисного пункта, достигнув 2,491% в пятницу. Это был рекордный недельный рост с сентября 2019 года, по данным Dow Jones Market Data, а показатель доходности достиг максимума с 6 мая 2019 года.

Рост доходности спровоцировали первое за четыре года повышение ключевой ставки ФРС и заявления ряда руководителей центробанка, включая председателя Джерома Пауэлла, о том, что ставка может быть повышена сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких ближайших заседаниях.

Аналитики Deutsche Bank также отметили, что рынок постоянно неверно оценивал ситуацию со ставками в текущем цикле денежно-кредитной политики, потому что в своих расчетах основывался на данных за предыдущий цикл.

В первой половине прошлого года большинство инвесторов было уверено, что ставки не будут меняться до 2024 года. Даже в начале этого года консенсус-прогнозы предусматривали всего три повышения в 2022 году. При этом руководство ФРС теперь рассчитывает семь раз повысить ставку в течение этого года (включая уже произошедший мартовский подъем) и три раза - в следующем.