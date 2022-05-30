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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Доходность госбондов Германии выросла до 1,05% на данных об ускорении инфляции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних германских государственных облигаций выросла до 1,05% в понедельник, приблизившись к восьмилетнему максимуму после данных о резком ускорении инфляции в Германии.

По предварительным данным, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае подскочили на 8,7% в годовом выражении после роста на 7,8% в апреле. Показатель стал рекордным с момента начала его расчетов и существенно превысил прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков, предусматривавший подъем на 8%.

Доходность 10-летних госбондов Германии долгое время была отрицательной на фоне вялой инфляции и сверхнизких ставок в еврозоне. Показатель начал расти из-за ускорения инфляции, превысил нулевой уровень в январе, а 9 мая обновил максимум за 8 лет, достигнув 1,2%.

Участники рынка в целом ожидают, что Европейский центральный банк повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле и сентябре. Следующее заседания регулятора состоится 9 июня.

Destatis Германия ЕЦБ
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