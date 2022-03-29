Михельсон выкупил по репо GDR НОВАТЭКа еще на 10 млн евро

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в рамках исполнения второй части сделки репо 28 марта выкупил GDR компании на 10,348 млн евро сообщил эмитент.

Неделю назад бизнесмен приобрел акции компании на 153,5 млн евро – также в рамках исполнения второй части сделки репо.

Два года назад – в начале 2020 года – Михельсон продал по репо около 22 млн акций на 256 млн евро. Он рассказывал, что так привлек средства для финансирования личных проектов: станции "Восток" в Антарктиде, объекта фонда "Виктория" – ГЭС-2 в Москве.