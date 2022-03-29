Kinross привлек BMO и Scotiabank для поиска покупателя на российские активы

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Канадский золотодобытчик Kinross Gold привлек инвестбанки для поиска покупателя на российские активы, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке золота.

Один из них уточнил, что речь идет о BMO и Scotiabank.

Действующие активы Kinross в России включают Купол и Двойное на Чукотке (хотя компания уже более года не ведет добычные работы на Двойном, золото производится из руды, накопленной ранее, а также из руды, добываемой на Куполе). Также Kinross принадлежит проект развития Чульбаткан в Хабаровском крае. Собеседники агентства не уточняют, входит ли он в периметр возможной сделки.