Минпромторг контролирует подготовку сделки с российскими активами Kinross

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Переход российских активов золотодобытчика Kinross Gold под управление российских структур находится "под постоянным контролем" Минпромторга, заверили в ведомстве.

По словам его представителя, сейчас готовятся материалы, необходимые к заседанию комиссии по иностранным инвестициям.

В начале марта головная структура Kinross в Канаде сообщила о приостановке работы российских объектов, напоминает ведомство. "Минпромторгом была проведена работа по недопущению остановки деятельности предприятия. В результате объект работает в штатном режиме, сокращение штатной численности не планируется", - констатирует министерство.

Kinross сообщил, что уже приостанавливает деятельность по проекту Чульбаткан и "приступает к приостановке" работы Купола. В соответствии с соглашением с потенциальным покупателем и для поддержания активов в рабочем состоянии на время переходного периода российские дочерние предприятия Kinross продолжают деятельность в штатном режиме, отметила компания, но добавила, что от этого не будет получать экономическую выгоду.

Kinross планирует выйти из российских активов, получил несколько предложений и на данный момент ведет эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями, о возможной продаже 100% бизнеса в России. По информации WSJ, покупателем может стать Fortiana Holdings Владислава Свиблова.

Для выхода из активов или передачи контроля Kinross потребуется разрешение российского правительства.

Бизнес Kinross в России включают действующие активы Купол и Двойное на Чукотке (хотя компания уже более года не ведет добычные работы на Двойном, золото производится из руды, накопленной ранее, а также из руды, добываемой на Куполе), а также проект развития Чульбаткан в Хабаровском крае.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и в пятерку - в России. Компания владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США.