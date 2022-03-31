Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Минпромторг контролирует подготовку сделки с российскими активами Kinross

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Переход российских активов золотодобытчика Kinross Gold под управление российских структур находится "под постоянным контролем" Минпромторга, заверили в ведомстве.

ЭкономикаЗолото - пока еще гавань, уже не тихая. ОбзорЗолото - пока еще гавань, уже не тихая. ОбзорЧитать подробнее

По словам его представителя, сейчас готовятся материалы, необходимые к заседанию комиссии по иностранным инвестициям.

В начале марта головная структура Kinross в Канаде сообщила о приостановке работы российских объектов, напоминает ведомство. "Минпромторгом была проведена работа по недопущению остановки деятельности предприятия. В результате объект работает в штатном режиме, сокращение штатной численности не планируется", - констатирует министерство.

Kinross сообщил, что уже приостанавливает деятельность по проекту Чульбаткан и "приступает к приостановке" работы Купола. В соответствии с соглашением с потенциальным покупателем и для поддержания активов в рабочем состоянии на время переходного периода российские дочерние предприятия Kinross продолжают деятельность в штатном режиме, отметила компания, но добавила, что от этого не будет получать экономическую выгоду.

Kinross планирует выйти из российских активов, получил несколько предложений и на данный момент ведет эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями, о возможной продаже 100% бизнеса в России. По информации WSJ, покупателем может стать Fortiana Holdings Владислава Свиблова.

Для выхода из активов или передачи контроля Kinross потребуется разрешение российского правительства.

Бизнес Kinross в России включают действующие активы Купол и Двойное на Чукотке (хотя компания уже более года не ведет добычные работы на Двойном, золото производится из руды, накопленной ранее, а также из руды, добываемой на Куполе), а также проект развития Чульбаткан в Хабаровском крае.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и в пятерку - в России. Компания владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США.

Kinross Минпромторг Канада Купол Чукотка Двойное
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Указ Путина о порядке оплаты иностранными покупателями газа РФ. Полный текст

Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд

Путин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли

Путин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки

Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

В РФ с апреля вводится полугодовой мораторий на банкротства по заявлению кредиторов

Moody's отозвало рейтинги российских компаний и банков

Moody's отозвало рейтинги российских компаний и банков

Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа

Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа

"Ситимобил" прекратит работу 15 апреля

Moody's отзывает рейтинги России и российских регионов

Moody's отзывает рейтинги России и российских регионов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });