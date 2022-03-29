Минэкономразвития предложило делистинг бумаг компаний РФ с иностранных площадок

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим законопроектом, который подготовило ведомство.

В Минэкономразвития в ответ на запрос "Интерфакса" сообщили, что "механизм прорабатывается", оставив без ответа вопросы о деталях процедуры.

Инициатива появилась вскоре после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне новостей о санкциях против России, после которого LSE 3 марта остановила торги бумагами 27 российских компаний. По данным на 2 марта стоимость депозитарных расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки "Газпрома" подешевели на 89%, "ЛУКОЙЛа" - на 97,2%, "Норникеля" - на 37%, "Роснефти" - на 70,4%, "НОВАТЭКа" - на 91% и т.д.

Пять дней на сборы

С помощью делистинга Минэкономразвития рассчитывает "снизить риск перераспределения корпоративного контроля в связи с нерыночной продажей таких ценных бумаг", рассказал о позиции министерства источник "Интерфакса".

По его словам, изменения планируется оформить в виде поправок ко второму чтению в законопроект об оптимизации требований к акционерным обществам, который уже прошел первое чтение в Госдуме.

Согласно обсуждаемым в правительстве поправкам, российские эмитенты в течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу закона будут обязаны предпринять "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. На предоставление в Банк России подтверждающих документов компаниям по проекту отводится тоже пять рабочих дней, рассказал источник.

Исключения из правила об обязательном делистинге возможны. Решение о продолжении обращения за пределами России депозитарных расписок на российские ценные бумаги может быть принято "в порядке, установленном правительством РФ, в том числе на основании ходатайства российского эмитента", процитировал источник выдержку из документа с поправками.

Все сделки и решения для выполнения этих требований сможет принимать директор компании, на них не нужно согласие совета директоров или общего собрания акционеров, независимо от закрепленных в уставе правил, устанавливает проект. Согласно нему, такие решения и сделки нельзя будет оспорить со ссылкой на превышение полномочий совершим ее лицом, либо со ссылкой на ущерб интересам компании.

Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат вместо них акции соответствующих российских эмитентов.

В ЦБ РФ на момент публикации комментарий относительно предложения Минэкономразвития не предоставили.

Право выбора

В Сбербанке, депозитарные расписки которого торгуются на LSE, идея закона принципиальных возражений не вызывает, говорит источник "Интерфакса", знакомый с позицией банка по законопроекту. Однако у него есть замечания к ее реализации. Банк считает, что эмитентам нужно дать право самостоятельно принимать решение о поддержании листинга или отказе от него. Подкрепляя это предложение, зампред правления Сбербанка Белла Златкис обращала внимание Минэкономразвития, что по законопроекту делистинг предписывается всем эмитентам, в том числе и тем, на которых санкционные ограничения ЕС и США не распространяются или не влияют существенно.

Также Сбербанк обращает внимание на то, что не все иностранные держатели депозитарных расписок смогут держать российские акции напрямую из-за ограничений их инвестиционных деклараций.

"Ряд инвесторов, в том числе из дружественных (нейтральных) юрисдикций не могут держать локальные акции по причине ограничений их инвестиционных деклараций. Их позиции будут ликвидированы, право собственности на актив утрачено. По нашему мнению, такой шаг идет вразрез с заявленным принципом неприемлемости экспроприации собственности. По указанной причине ряд зарубежных инвесторов поддерживает идею сохранения программы депозитарных расписок российских компаний (преимущественно не попавших под блокирующие санкции)", - говорится в письме.

С учетом этих обстоятельства предлагается разделение иностранных бирж по расположению в недружественных, нейтральных и дружественных государствах. Законопроект должен предусматривать возможность принятия решения о листинге в дружественных или нейтральных юрисдикциях, либо о переводе туда из недружественных, считает Сбербанк.