Российские компании, чьи расписки торгуются за рубежом, "обязаны" будут вернуться в РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские компании, чьи депозитарные расписки торгуются за рубежом, "обязаны" будут вернуться в Россию, если правительство не примет иного решения, сообщил на брифинге министр экономического развития Максим Решетников.

"Наши российские акции, российские эмитенты, если не будет принято правительством иного решения, обязаны будут вернуться сюда", - сказал он.

Он уточнил, что это касается тех компаний, у которых были депозитарные расписки на западных финансовых рынках.

"Теперь акционеры, которые владеют этими расписками, имеют возможность обратиться и конвертировать эти расписки в акции, которые уже обращаются на наших фондовых рынках, здесь, дома", - сказал он.

Причину появления такой инициативы Решетников объяснил разницей в стоимости российских акций на западных и российских площадках. По его словам, сами по себе депозитарные расписки идут из периода становления нашего финансового рынка.

"Тогда наши акции - акции наших крупнейших эмитентов - а это и "Газпром", и "Роснефть", и "Аэрофлот", и Сбербанк, и многие другие - отдавались в залог иностранным крупным банкам, и те на них выпускали расписки. И эти расписки уже торговались. Сейчас, когда у нас разрыв в акциях может составлять не только разы, а где-то даже и десятки раз - там и здесь (здесь акции стоят дороже), никакого смысла их котировать там нет", - сказал Решетников.

На этой неделе стало известно о том, что Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, предусматривающие делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Предполагается, что российские эмитенты в течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу закона будут обязаны предпринять "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. Инициатива появилась вскоре после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне новостей о санкциях против России, после которого LSE 3 марта остановила торги бумагами 27 российских компаний.