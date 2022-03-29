Экспортеры зерна РФ столкнулись с проблемами при валютных операциях

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Экспортеры российского зерна начинают сталкиваться с проблемами, связанными с изменениями условий их работы, в частности, с трудностями в получении валютной выручки.

В связи с этим Союз экспортеров зерна обратился с письмом в Банк России ("Интерфакс" ознакомился с его копией), в котором информирует о проблемах и предлагает меры по улучшению ситуации.

Сообщая о затруднениях в получении валютной выручки, Союз отмечает, что "многие иностранные банки не отправляют средства даже в банки, официально не подпавшие под санкции". Возникает кассовый разрыв и нарушение ковенант по оборотам, уточняется в письме. В связи с этим предлагается внести в соответствующую инструкцию изменения, допускающие получение валютной выручки на счет экспортера в любой банк с последующим отчетом перед тем банком, в котором стоит контракт на учете.

Экспортеры также терпят убытки от курсовой разницы при погашении валютных кредитов в результате введения обязательной продажи 80% валютной выручки, "возникают курсовые разницы между курсом обязательной продажи и последующей покупки валюты в целях погашения валютных кредитов". Они также предлагают рассмотреть возможность использования курса иностранных валют на 24 февраля для закрытия форвардных валютных операций, заключенных до этой даты. В ином случае они также несут колоссальные убытки.

Союз информирует и о других проблемах.

"Ситуация возросших геополитических рисков, безусловно, повлияла на бизнес российских экспортеров зерна, - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. - Несмотря на гуманитарный статус нашей продукции, появились серьезные ограничения по логистике, страхованию и оплате зерна. И если логистические ограничения в сегодняшней ситуации можно назвать объективными, то риски финансового обеспечения наших операций – расчетов за зерно, торгового финансирования и страхования перевозок – носят рукотворный характер".

"В этой ситуации мы и обратились в Банк России с просьбой принять конкретные меры, чтобы помочь российским экспортерам минимизировать финансовые потери и не допустить приостановки поставок зерна нуждающимся странам, - сказал он. - Мы понимаем, что ряд поставленных вопросов выходит за рамки компетенции банка, но нам важно, чтобы финансовый регулятор осознал реальный масштаб и комплексность нашего бизнеса, оказав поддержку в рамках своих полномочий".

По его словам, потребители российского зерна готовы работать в любой валюте. "Их задача – накормить свои народы, а не заниматься политикой или спекуляциями на биржах", - сказал Зернин.