Что случилось этой ночью: среда, 30 марта

Взрывы в Белгородской области, условия США для переговоров Байдена и Путина, проблемы экспортеров российского зерна при проведении валютных операций

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах, слышимых на территории субъекта. Он отметил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь, жертв и пострадавших среди жителей не было, разрушений в населенном пункте также не зафиксировали.

- Байден проведет переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине. В Белом доме добавили, что ожидают стремление к дипломатии со стороны Москвы.

- Экспортеры зерна РФ столкнулись с проблемами при валютных операциях. Они указали, что "многие иностранные банки не отправляют средства даже в банки, официально не подпавшие под санкции". При этом экспортеры пожаловались на убытки от курсовой разницы при погашении валютных кредитов в результате введения обязательной продажи 80% валютной выручки.

- Владелец Reserved и Cropp закрыл магазины в РФ. LPP Group завершила операции, необходимые для остановки работы российских магазинов. До этого компания прекратила поставки продукции в Россию, инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

- Военные РФ заявили об эвакуации почти полумиллиона человек в Россию из Украины, ЛНР и ДНР. По данным Минобороны РФ, государственную границу России также пересекли 59 848 единиц личного автотранспорта.