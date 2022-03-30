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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Михельсон предложил правительству изменить метод расчета НДПИ на нефть

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Совладелец "СИБУРа" и "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил "в ускоренном порядке" с 1 марта и до конца года изменить методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, использовав при расчете ставки налога курс не более 75 рублей за доллар, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо бизнесмена премьер-министру.

В резолюции от 25 марта Михаил Мишустин просил главу Минфина Антона Силуанова "провести совещание с представителями бизнеса и доложить предложения".

В пресс-службе правительства заявили изданию, что направили обращение для проработки в Минфин, где на запрос не ответили. В "НОВАТЭКе" отказались от комментариев.

Михельсон считает, что уменьшение НДПИ для нефтегазовой отрасли позволит избежать повышения цены на нефтехимическую продукцию и, "как следствие, риска разгрузки отечественных системообразующих предприятий и потери высокопроизводительных рабочих мест".

Так, значительная девальвация рубля, которая произошла после начала спецоперации на Украине, "приводит к существенному росту выплат по НДПИ", отмечается в документе, "ввиду этого ожидаемый рост выплат по НДПИ не позволяет нефтегазовым компаниям фиксировать цены с внутренними потребителями углеводородного сырья на докризисном уровне".

По мнению Михельсона, предлагаемая "временная антикризисная мера" позволит нефтегазовым компаниям снизить затраты на выплаты НДПИ и сохранить цены на сырье.

СИБУР НОВАТЭК Минфин Правительство Леонид Михельсон
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