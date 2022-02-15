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Правительство внесло в Думу поправки об изменении демпфера по топливу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие корректировки параметров "демпфирующего механизма" акциза на нефтяное сырье с целью стабилизации ситуации с ростом цен на моторные топлива.

Законопроект № 71073-8 размещен в электронной базе парламента.

В его финансово-экономическом обосновании говорится, что если законопроект будет принят, выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году составят 21,7 млрд рублей (если закон вступит в силу 1 апреля 2022 года), в 2023 году - 17,3 млрд рублей, в 2024 году - 3,3 млрд рублей.

Расчеты основываются на прогнозе цены на нефть в 2022 году в размере $62,2 за баррель, в 2023 году - $58,4 за баррель, в 2024 году - $55,7 за баррель и курсе доллара в 2022 году 72,1 рубля, в 2023 году - 72,7 рубля, в 2024 году - 73,6 рубля.

В более ранних версиях законопроекта выпадающие доходы бюджета в 2022 -2024 годах оценивались в 55,5 млрд рублей: в 2022 году в 34,9 млрд рублей, в 2023 году - 17,3 млрд рублей, в 2024 году - 3,3 млрд рублей.

Законопроект предлагает увеличить коэффициент компенсации между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой для бензинов с 0,68 до 0,83, а для дизтоплива - с 0,65 до 0,83.

Кроме того, предлагается уменьшить допустимый диапазон превышения оптовой цены над индикативной ценой (при несоблюдении которого демпфирующая надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье обнуляется) для дизельного топлива с 20 до 15%.

Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета законопроект, при исчислении НДПИ, предусматривает корректировку формулы расчета коэффициента Нбуг, характеризующего надбавку за изменение механизма демпфера с 2020 года, а также коэффициента, характеризующего корректировку демпфера в 2021 году. Вводится коэффициент корректировки демпфера в 2022 году.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Предполагается, что законопроект вступит в силу через месяц после принятия, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Госдума правительство

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