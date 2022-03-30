"Интер РАО" отрицает планы по делистингу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" не обсуждает планы по делистингу, заинтересовано в сохранении акционерной стоимости, сообщила через пресс-службу замгендиректора компании Тамара Меребашвили.

"Мы заинтересованы в сохранении акционерной стоимости, акции компании торгуются в котировальном списке первого уровня "Московской биржи". "Интер РАО" намерена и дальше продолжать эффективную работу по взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами. Никаких планов по делистингу компания не обсуждает"", - отметила она.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что "Интер РАО" разрабатывало возможность выкупа free float - более 34% капитала, чтобы провести делистинг с Московской биржи. Основной целью было названо повышение управляемости компании и в условиях санкций снижение объема раскрываемой рынку информации.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" - 30,7 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 0,237 рубля на акцию, сообщила также компания. Суммарно речь идет о 24,699 млрд руб.

"Акционерам рекомендовано принять решение о распределении 100% чистой прибыли, полученной в 2021 году в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности и оставшейся после формирования отчислений в резервный фонд в соответствии с утвержденным уставом общества", - говорится в пресс-релизе "Интер РАО".

Дата закрытия реестра для получения дивидендов 10 июня. Само годовое собрание акционеров компании пройдет в заочном формате 30 мая, реестр для участия в нем закроется 5 мая.

Чистая прибыль компании по РСБУ составила в прошлом году 26 млрд рублей. По МСФО компания показатели еще не раскрывала.

"Интер РАО" с 2016 года направляет на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2020 года акционеры получили 0,18 рубля на акцию, общая сумма выплат составила 18,9 млрд рублей.