Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Рынок акций РФ растет на ослаблении напряженности, раллируют "Интер РАО" и VK

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в среду растет на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали нефть и металлы) и некоторого ослабления геополитической напряженности после прогресса в переговорах России и Украины; лидируют в росте акции "Интер РАО" на корпоративных новостях, а также раллируют вторые торги подряд расписки VK.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 2475,93 пункта (+2,8%), индекс РТС - 923,68 пункта (+4,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 24%.

Доллар стоит 84,48 рубля (-0,78 рубля).

ЭкономикаМосбиржа объявила дискретные аукционы по распискам VK Company и HeadHunterЧитать подробнее

Подорожали акции "Интер РАО" (+24%, до 2,466 рубля), расписки VK (+18,6%, до 604,6 рубля, максимум сделок - 699,8 рубля), бумаги "Магнита" (+9,7%), "Аэрофлота" (+7,8%), расписки OZON (+7,5%), акции "МТС" (+5,8%), UC Rusal (+5,3%), АФК "Система" (+5,1%), "Газпром нефти" (+4,9%), ПАО "Полюс" (+4,5%), Polymetal (+4,5%), "НЛМК" (+4,2%), "АЛРОСА" (+4%), "Северстали" (+4%), "Газпрома" (+3,5%), "Роснефти" (+3,5%), "Московской биржи" (+3,4%), "Норникеля" (+3,4%), "РусГидро" (+3,4%), Сбербанка (+3,2% и +4,1% "префы"), "Яндекса" (+3,1%), ВТБ (+3%), "ММК" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), расписки TCS Group (+0,7%).

ПАО "Интер РАО" не обсуждает планы по делистингу, заинтересовано в сохранении акционерной стоимости, сообщила компания со ссылкой на замгендиректора Тамару Меребашвили.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 0,237 руб. на акцию, сообщила компания. Суммарно речь идет о 24,699 млрд руб., дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июня.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Татнефти" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%).

Как отмечается в сообщении ЦБ РФ, торги акциями на "Мосбирже" в основном режиме в среду снова продлятся до 13:50, по бумагам сохраняется запрет коротких продаж. По сравнению с 29 марта число доступных акций российских компаний из иностранных юрисдикций увеличится с 10 бумаг, входящих в индекс "Мосбиржи", до 21 бумаги. В среду дополнительно можно заключать сделки с расписками на акции "Русагро", Cian, EMC, Etalon Group, "Группа ГМС", "Лента", MDMG, "О'Кей" (OKEY), Qiwi, Softline Group и акциями VEON. Эти бумаги также будут доступны в режиме РПС в период с 9:50 до 19:00.

Кроме того, как сообщалось ранее, "Мосбиржа" перенесла исполнение фьючерсов и опционов с 23-24 марта на 29-31 марта.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (+29,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (+22,6%), "Группы ЛСР" (+22,1%), "Россетей" (+20,1%), расписки HeadHunter (+19,7%), акции "ФСК ЕЭС" (+17,6%), "ОГК-2" (+14,6%), "ТГК-1" (+13,6%), Petropavlovsk (+13,2%).

Подешевели бумаги "Акрона" (-17,5%), ПАО "Группа Позитив" (-16%), ПАО "Куйбышевазот" (-14,6% и -17,8% "префы"), "ФосАгро" (-14,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 составил 16,44 млрд рублей (из них 2,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,35 млрд рублей на акции "ФосАгро").

рынок акций Интер РАО VK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать ФСБ данные

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Закрытие 11 российских южных аэропортов продлено до 7 апреля

Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"

Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"

Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи

Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 30 марта повысили до $87 с $86,4 за т

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 30 марта повысили до $87 с $86,4 за т

Экспортеры зерна РФ столкнулись с проблемами при валютных операциях

Экспортеры зерна РФ столкнулись с проблемами при валютных операциях
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });