Рынок акций РФ растет на ослаблении напряженности, раллируют "Интер РАО" и VK

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в среду растет на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали нефть и металлы) и некоторого ослабления геополитической напряженности после прогресса в переговорах России и Украины; лидируют в росте акции "Интер РАО" на корпоративных новостях, а также раллируют вторые торги подряд расписки VK.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 2475,93 пункта (+2,8%), индекс РТС - 923,68 пункта (+4,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 24%.

Доллар стоит 84,48 рубля (-0,78 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+24%, до 2,466 рубля), расписки VK (+18,6%, до 604,6 рубля, максимум сделок - 699,8 рубля), бумаги "Магнита" (+9,7%), "Аэрофлота" (+7,8%), расписки OZON (+7,5%), акции "МТС" (+5,8%), UC Rusal (+5,3%), АФК "Система" (+5,1%), "Газпром нефти" (+4,9%), ПАО "Полюс" (+4,5%), Polymetal (+4,5%), "НЛМК" (+4,2%), "АЛРОСА" (+4%), "Северстали" (+4%), "Газпрома" (+3,5%), "Роснефти" (+3,5%), "Московской биржи" (+3,4%), "Норникеля" (+3,4%), "РусГидро" (+3,4%), Сбербанка (+3,2% и +4,1% "префы"), "Яндекса" (+3,1%), ВТБ (+3%), "ММК" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), расписки TCS Group (+0,7%).

ПАО "Интер РАО" не обсуждает планы по делистингу, заинтересовано в сохранении акционерной стоимости, сообщила компания со ссылкой на замгендиректора Тамару Меребашвили.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 0,237 руб. на акцию, сообщила компания. Суммарно речь идет о 24,699 млрд руб., дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июня.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Татнефти" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%).

Как отмечается в сообщении ЦБ РФ, торги акциями на "Мосбирже" в основном режиме в среду снова продлятся до 13:50, по бумагам сохраняется запрет коротких продаж. По сравнению с 29 марта число доступных акций российских компаний из иностранных юрисдикций увеличится с 10 бумаг, входящих в индекс "Мосбиржи", до 21 бумаги. В среду дополнительно можно заключать сделки с расписками на акции "Русагро", Cian, EMC, Etalon Group, "Группа ГМС", "Лента", MDMG, "О'Кей" (OKEY), Qiwi, Softline Group и акциями VEON. Эти бумаги также будут доступны в режиме РПС в период с 9:50 до 19:00.

Кроме того, как сообщалось ранее, "Мосбиржа" перенесла исполнение фьючерсов и опционов с 23-24 марта на 29-31 марта.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (+29,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (+22,6%), "Группы ЛСР" (+22,1%), "Россетей" (+20,1%), расписки HeadHunter (+19,7%), акции "ФСК ЕЭС" (+17,6%), "ОГК-2" (+14,6%), "ТГК-1" (+13,6%), Petropavlovsk (+13,2%).

Подешевели бумаги "Акрона" (-17,5%), ПАО "Группа Позитив" (-16%), ПАО "Куйбышевазот" (-14,6% и -17,8% "префы"), "ФосАгро" (-14,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 составил 16,44 млрд рублей (из них 2,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,35 млрд рублей на акции "ФосАгро").