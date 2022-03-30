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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Польша запускает план отказа от российских источников энергии и намерена реализовать его до конца года, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в среду на пресс-конференции.

"Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план по отказу от российских углеводородов - российской нефти, российского газа и российского угля. Этот план необходим для восстановления Европы", - приводит слова Моравецкого его канцелярия.

По его словам, Польша введет "полное эмбарго на импорт российского угля в апреле, самое позднее - в мае".

Кроме того, он заявил, что Польша уже в значительной степени сократила свою зависимость от российской нефти и намерена "приложить все усилия, чтобы к концу года отказаться от российской нефти".

Моравецкий добавил, что также ожидает сокращения импорта газа в мае. При этом, как отмечают СМИ, план Польши предусматривает и полный отказ от газа из РФ до конца 2022 года.

Моравецкий призвал другие европейские страны последовать его примеру. "Мы призываем к этому всех - и Германию, и другие страны Западной Европы, которые продолжают получать эти ресурсы из России", - добавил он.

Также Польша призывает Еврокомиссию установить налог на российские углеводороды. "Сегодня я призываю Европейскую комиссию установить налог на российские углеводороды, чтобы торговля была справедливой", - сказал он.

Польша Матеуш Моравецкий Россия
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