Рубль вечером сократил рост к доллару и развернулся вниз к евро

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Доллар США отыграл часть потерь и лишь немного подешевел, евро развернулся вверх на Московской бирже на закрытии торгов среды, рубль слабо изменился к бивалютной корзине в ожидании дальнейших драйверов к движению.

Курс доллара США составил 84,55 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 94,15 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,5 копейки - до 88,9 рубля.

Итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост к доллару и евро на закрытии торгов среды, ранее нацвалюта заметно росла в обеих парах благодаря позитивным настроениям участников рынка после состоявшихся накануне в Турции первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины.

Россия настаивает на своей принципиальной позиции относительно Крыма и Донбасса, заявил в среду помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, отметил он.

Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил Мединский во вторник сразу после завершения переговоров. Он также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Президент США Джозеф Байден во вторник не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию на Киевском и Черниговском направлениях на Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты. "Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не вижу, каковы их (России - ИФ) действия", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ.

Условием проведения переговоров президента США Байдена и президента РФ Путина является деэскалация со стороны России на Украине и стремление к дипломатии, в свою очередь, заявила во вторник директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на брифинге.

Вопрос оплаты российского газа

Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны, в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Механизм оплаты рублями газа, поставляемого в недружественные страны, будет обнародован, сказал он.

Список экспортируемых за рубли товаров было бы правильно расширить, включив в него нефть, металлы, зерно, уголь, удобрения, между тем написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Необходимость снижения зависимости стран Запада от энергоресурсов РФ стала во вторник одной из тем телефонных переговоров премьера Великобритании Бориса Джонсона с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии, отмечено в заявлении Даунинг-стрит, 10.

В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили "важность поддержки стабильности энергетических рынков" в свете перебоев поставок энергоресурсов, вызванных санкциями. При этом они "подтвердили решимость" продолжать вводить меры в отношении России.

Польша запускает план по отказу от российских источников энергии и намерена реализовать его до конца года, заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. "Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план по отказу от российских углеводородов - российской нефти, российского газа и российского угля. Этот план необходим для восстановления Европы", - приводит слова Моравецкого его канцелярия.

По его словам, Польша введет "полное эмбарго на импорт российского угля в апреле, самое позднее - в мае". Кроме того, он заявил, что Польша уже в значительной степени сократила свою зависимость от российской нефти и намерена "приложить все усилия, чтобы к концу года отказаться от российской нефти".

Моравецкий добавил, что также ожидает сокращения импорта газа в мае. При этом, как отмечают СМИ, план Польши предусматривает и полный отказ от газа из РФ до конца 2022 года. Моравецкий призвал другие европейские страны последовать его примеру.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду укрепляется как к доллару, так и к евро на протяжении восьмого торгового дня подряд. "Вчера поддержку рублю оказали новости о прогрессе переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и заявления Минобороны о снижении военной активности на отдельных направлениях. Тем не менее, судя по комментариям российских официальных лиц, прорывов в диалоге не наблюдается, а значит, геополитический фактор продолжает оставаться главным источником неопределенности. Несмотря на заявления об отказе крупных европейских импортеров оплачивать российский газ рублями, в ближайшее время им, вероятно, всё же придется искать компромиссы в этом вопросе. Быстро отказаться от российских энергоресурсов многие европейские страны не в состоянии, поскольку негативные последствия такого решения будут весьма ощутимы для их экономик. Годовая инфляция в Германии в марте, по предварительным данным, уже увеличилась до 7,3%, превысив консенсус-прогноз аналитиков. Данные об инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в марте, которые учитываются ФРС при принятии решений по ставке", - отмечает Беспалов.

"Учитывая сложную геополитическую и экономическую обстановку, потенциал дальнейшего роста "россиянина" весьма ограничен. Причем в случае отступления доллара к отметке 80 руб. и ниже власти могут перейти к послаблениям недавних мер, включая снижение ставки. Осознавая эти и прочие риски, которых по-прежнему далеко не мало, рубль вряд ли отважится на существенное продолжение подъема в дальнейшем, тем более что доллар готов возобновить "бычий" ход после текущей коррекции. Ближайшим ориентиром для игроков выступает отметка 80 руб./$1, тогда как в случае возобновления роста будет пройден рубеж в 90 руб./$1. При этом риски смещены в сторону ослабления российской валюты, которая в некоторой степени уже неоправданно выросла, учитывая обстоятельства", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть

Цены на нефть ускорили темпы подъема к вечеру среды на сообщениях Минэнерго США об очередном недельном снижении запасов этого энергоресурса в стране.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени в среду составила $113,88 за баррель, что на 3,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $107,92 за баррель, что на 3,53% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 марта, уменьшились на 3,45 млн баррелей - до 409,95 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее существенного снижения - на 2 млн баррелей.

Между тем резервы бензина выросли на 785 тыс. баррелей и составили 238,83 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей, до 113,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией на Украине. Накануне представители России сообщили о планах сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, однако в Вашингтоне отметили, что риски эскалации по-прежнему сохраняются.

ЦБ РФ изменил параметры операций в рамках "тонкой настройки": снизил лимит по однодневному аукциону репо с 3 трлн рублей до 1 трлн рублей (продолжит проводить эти операции ежедневно), при этом перестал проводить депозитные аукционы со сроком размещения средств на один день.

Банки в среду на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн руб., сообщил ЦБ РФ. Спрос на аукционе превысил лимит и составил 1 трлн 124,4 млрд руб.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по Москве (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 марта на 2,1992 рубля, до 84,0851 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,3125 рубля, до 93,696 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 2,0584 рубля по отношению ко вторнику и составил 84,1319 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 2,1118 рубля и составил 84,1028 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 76,781 млн, из которых $769,923 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 306,858 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,0567 рубля, до 93,175 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 1,8248 рубля, до 93,2376 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR772,417 млн, из которых EUR287,99 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR484,427 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 20,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 8 б.п. - до 20,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 4 б.п. - до 22,25% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 16 б.п. - до 23,17% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 21 б.п. - до 23,58% годовых.