Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Песков прокомментировал сообщения о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предположениями сообщения о возможности создания новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами.

"Это некие предположения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли на повестке дня такой вопрос.

Как ранее сообщили в СМИ, данное предложение было озвучено экспертами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил, что европейская "дочка" ВТБ выставлена на продажу

Глава Минфина РФ пояснил, что даст выкуп российских евробондов за рубли

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать ФСБ данные

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Закрытие 11 российских южных аэропортов продлено до 7 апреля

Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"

Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"

Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи

Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });