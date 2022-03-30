Песков прокомментировал сообщения о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предположениями сообщения о возможности создания новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами.

"Это некие предположения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли на повестке дня такой вопрос.

Как ранее сообщили в СМИ, данное предложение было озвучено экспертами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.