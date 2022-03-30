Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Системообразующие организации смогут получить первые льготные кредиты на пополнение оборотных средств уже на следующей неделе, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Ученов.

"Принято постановление правительства о субсидировании процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств. Эффективная ставка 11%. Топ-12 банков, в которые можно прийти и согласовать получение кредита по этой ставке. Надеюсь, что до конца недели, может быть, начала следующей недели мы заключим с банками уже соглашения. Деньги до нас Минфин довел (...), я думаю, что со следующей недели уже эти кредиты пойдут в реальный сектор", - сказал Ученов в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.

Как сообщалось, системообразующие организации смогут получить льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под 11% годовых (предприятия промышленности и торговли) или 10% годовых (предприятия АПК). Соответствующие постановления в середине марта подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Потребность в объемах кредитования системообразующих предприятий оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн рублей, сообщал кабмин со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.