Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели

Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Системообразующие организации смогут получить первые льготные кредиты на пополнение оборотных средств уже на следующей неделе, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Ученов.

ЭкономикаСистемообразующие организации в РФ смогут взять льготные кредиты до 10 млрд руб.Читать подробнее

"Принято постановление правительства о субсидировании процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств. Эффективная ставка 11%. Топ-12 банков, в которые можно прийти и согласовать получение кредита по этой ставке. Надеюсь, что до конца недели, может быть, начала следующей недели мы заключим с банками уже соглашения. Деньги до нас Минфин довел (...), я думаю, что со следующей недели уже эти кредиты пойдут в реальный сектор", - сказал Ученов в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.

Как сообщалось, системообразующие организации смогут получить льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под 11% годовых (предприятия промышленности и торговли) или 10% годовых (предприятия АПК). Соответствующие постановления в середине марта подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Потребность в объемах кредитования системообразующих предприятий оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн рублей, сообщал кабмин со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Минпромторг РФ Алексей Ученов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о прекращении обслуживания компанией PowerJet двигателей для SSJ100

"Полюс" смог погасить долларовые еврооблигации в срок

ФАС проверит пятерку крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого роста цен

ФАС проверит пятерку крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого роста цен

В России легализован параллельный импорт ряда товаров

Мишустин подписал постановление об изменении правил льготной ипотеки

Рынок акций РФ в среду превысил 2500 пунктов по индексу МосБиржи

Bloomberg сообщил, что европейская "дочка" ВТБ выставлена на продажу

Bloomberg сообщил, что европейская "дочка" ВТБ выставлена на продажу

Глава Минфина РФ пояснил, что даст выкуп российских евробондов за рубли

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });