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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

BP ищет покупателей на свои российские активы в Азии и на Ближнем Востоке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Британская BP, которая ранее объявила о намерении выйти из своих российских активов, включая почти 20% в "Роснефти", в поисках покупателей обратилась к государственным компаниям в Азии и на Ближнем Востоке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, компания предварительно контактировала с China National Petroleum Corp. (CNPC) и Sinopec Group. Также она выборочно связалась с некоторыми потенциальными покупателями на Ближнем Востоке, добавляет агентство.

Помимо этого, BP изучает заинтересованность индийских компаний, таких как ONGC и Indian Oil Corp., в приобретении долей в некоторых российских нефтегазовых проектах.

Месяц назад совет директоров британского нефтегазового гиганта из-за ситуации вокруг Украины объявил, что компания выйдет из акционерного капитала "Роснефти", в которой владеет 19,75% с 2013 года, и из СП с российской компанией.

"Роснефть" сообщала, что заблаговременно получила от руководства BP информацию по поводу принятия решения о выходе из состава акционеров и ряда совместных проектов.

У BP и "Роснефти" три СП в России.

OOO "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", в котором компании принадлежат 20% участия, разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. OOO "Ермак Нефтегаз", созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля "Роснефти" в OOO составляет 51%, а ВР - 49%. В рамках СП "Харампурнефтегаз" (доля BP 49%) планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа.

BP Роснефть
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