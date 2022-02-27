BP решила выйти из капитала "Роснефти"

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров британской ВР объявил, что выйдет из акционерного капитала российской "Роснефти".

BP владеет 19,75% акций "Роснефти" с 2013 года.

Кроме того, генеральный директор BP Бернард Луни покидает совет директоров "Роснефти" с немедленным вступлением в силу. Другой директор "Роснефти", назначенный BP, бывший исполнительный директор группы BP Боб Дадли, также покидает совет директоров.

ВP также выйдет из других своих предприятий с "Роснефтью" в России, отмечается в сообщении компании.

Выход потребует от BP изменения порядка учета своего пакета акций "Роснефти", и, как следствие, ожидается, что компания сообщит о существенных неденежных расходах в своих результатах за I квартал 2022 года, которые будут опубликованы в мае, говорится в сообщении.

Как заявил председатель BP Хельге Лунд, из-за ситуации вокруг Украины совет директоров BP пришел к выводу, "что наше сотрудничество с "Роснефтью", государственным предприятием, просто не может продолжаться. Мы больше не можем поддерживать представителей BP в совете директоров "Роснефти". Холдинг "Роснефть" больше не связан с бизнесом и стратегией BP, и теперь совет директоров принял решение о выходе из пакета акций BP в "Роснефти". Совет директоров BP считает, что эти решения отвечают долгосрочным интересам всех наших акционеров".

Луни добавил: "Я убежден, что решения, которые мы приняли как совет директоров, не только правильны, но и отвечают долгосрочным интересам BP".

Луни является директором "Роснефти" в качестве одного из двух директоров, назначенных BP с 2020 года. Дадли является директором "Роснефти" с 2013 года.

ВР стала крупным акционером "Роснефти" по итогам сделки по покупке госкомпанией ТНК-ВР в 2012-2013 гг. В последующие годы, несмотря на постоянно ухудшающиеся отношения России с западными странами в целом и с Великобританией в частности, ВР постоянно подтверждала приверженность своей инвестиции в "Роснефть". Ситуация стремительно изменилась на этой неделе после начала военной операции в Донбассе.

25 февраля Financial Times сообщила, что в этот самый день госсекретарь по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг вызвал главу ВР Бернарда Луни и выразил "обеспокоенность" участием компании в "Роснефти", рассказал источник газеты. Кроме того, избавиться от доли в "Роснефти" от ВР потребовали некоторые депутаты парламента.

После начала военной операции на Украине советы директоров российских компаний начали покидать иностранцы.

Влияние на результаты и планы ВР

В результате принятого решения BP определила, что больше не соответствует критериям, установленным МСФО, в отношении наличия "значительного влияния" на "Роснефть". Таким образом, BP больше не будет учитывать свою долю в "Роснефти" по методу долевого участия, рассматривая ее теперь как финансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости. Это приведет к двум существенным изменениям в финансовой отчетности и финансовых результатах BP за первый квартал 2022 года.

Во-первых, ожидается, что на момент публикации результатов за I кв. 2022 г. это приведет к возникновению неденежной корректирующей статьи, представляющей собой разницу между справедливой стоимостью пакета акций BP в "Роснефти" на 31 марта 2022 года и балансовой стоимостью актива. В конце 2021 года эта балансовая стоимость составляла около $14 млрд.

Во-вторых, ожидается, что это изменение приведет к начислению неденежных корректирующих статей, в основном возникающих из-за убытков от курсовых разниц, накопленных с 2013 года, которые в соответствии с МСФО ранее отражались непосредственно в капитале, а не в отчете о прибылях и убытках. В конце 2021 года они составили около $11 млрд, и эта корректировка не повлияет на собственный капитал.

Изменение порядка учета также означает, что BP больше не будет признавать долю в чистой прибыли, добыче и запасах "Роснефти" и больше не будет указывать "Роснефть" в качестве отдельного сегмента по результатам I квартала 2022 года.

В результате изменений в бухгалтерском учете и исключения "Роснефти" из базового года и будущих периодов, BP теперь ожидает: как и прежде, продолжать обеспечивать среднегодовой темп роста EBIDA на акцию на уровне 7-9% в период со II пол. 2019г - I пол. 2020 г. до 2025 г. при ценах на нефть в размере $50-60 за баррель, исходя из предположений BP по планированию. В 2025 году показатель EBITDA от "устойчивых углеводородов" и группы снизится примерно на $2 млрд и составит около $31 млрд и $38 млрд соответственно.

Поскольку BP в настоящее время отказывается от своей доли в "Роснефти", она исключила выплату дивидендов "Роснефти" из своей финансовой структуры.

Тем не менее, BP по-прежнему уверена в гибкости и устойчивости своей финансовой структуры, подкрепленной средним балансом денежных средств в 2021-2025 годах на уровне около $40 за баррель. Это включает в себя подтверждение прогноза относительно ожиданий в отношении выплат акционерам - дивидендов и выкупов акций - до 2025 года, который был дан с его результатами за полный 2021 год в феврале 2022 года.

Первоочередной задачей BP в рамках ее финансовой структуры является устойчивый дивиденд. При цене около $60 за баррель и в зависимости от решения совета директоров в каждом квартале BP ожидает ежегодного увеличения дивиденда на обыкновенную акцию примерно на 4% до 2025 года.

BP стремится поддерживать высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня и в 2022 году намерена направить 40% избыточного денежного потока на дальнейшее укрепление своего баланса. BP ожидает, что капитальные затраты в 2022 году составят $14-15 млрд, а в период с 2023 по 2025 год они вырастут до $14-16 млрд.

В 2022 году, при условии сохранения высокого кредитного рейтинга инвестиционного уровня, BP обязуется использовать 60% избыточного денежного потока для выкупа акций. При цене около $60 за баррель BP ожидает, что сможет обеспечить выкуп акций на сумму около $4 млрд в год в среднем до 2025 года.