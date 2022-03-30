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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Власти РФ рекомендовали металлургам соглашение для формирования цен на металлы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Изготовителям металлопродукции порекомендовали заключить соглашение для формирования конкурентной цены, сообщил журналистам в среду глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Для формирования конкурентной цены на металлопродукцию ее изготовителям дана рекомендация по заключению отраслевого или межотраслевого соглашения, в котором будет проработан единый и прозрачный подход по ее расчету. Также совместно с металлургами было принято решение по формированию списка аккредитованных дистрибьютеров, торговых домов, металлосервисных предприятий, для которых производителями будет установлена предельно допустимая наценка", - сказал Файзуллин.

Он уточнил, что Минпромторг опубликует список на официальном сайте и передаст в ФАС для контроля за ценами. В случае больших наценок компании будут лишать аккредитации и возможности взаимодействовать с производителями напрямую.

"Проводимая работа позволила стабилизировать ситуацию на рынке металлопрокатных строительных ресурсов - с начала марта по сегодняшний день мы видим снижение цен в среднем почти на 10%. Так, снижение стоимости на сталь арматурную рифленую составило более 10%, на сталь листовую оцинкованную - более 4%. Работа в этом направлении продолжается", - подчеркнул Файзуллин.

Он добавил, что по результатам мониторинга ведомством цен по 21 ключевым ценообразующим строительным ресурсам с начала года отмечается общий рост. Минимальное увеличение по нефтяному дорожному битуму составляет 3,5%, максимальное - по гибкому битумному кровельному материалу на 15,5%. Так, средний рост по всем позициям составил 9,5%.

По словам министра, Минстрой РФ совместно с ФАС пресекает попытки необоснованного роста цен на строительные ресурсы. Помимо этого, разрабатываются механизмы снижения налога на добычу полезных ископаемых для уменьшения цен на инертные материалы.

Параллельно с этим Россия налаживает новые партнерские связи с Китаем, Ираном, Индией и странами ЕАЭС.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в РФ удалось остановить рост цен на металлы. Он уточнял, что на внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн в год черных металлов, из которых 29 млн тонн (или 70%) ежегодно потребляет строительная отрасль.

Минстрой РФ Ирек Файзуллин
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