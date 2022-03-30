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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Безработица в РФ в феврале обновила исторический минимум

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Безработица в России в феврале понизилась до 4,1% - минимального значения за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Предыдущий исторический минимум безработицы - 4,3% - был зафиксирован впервые в августе 2019 года и вновь был достигнут в сентябре прошлого года. РФ удерживала этот показатель на протяжении сентября-декабря 2021 года.

В январе этого года безработица повысилась до 4,4%

Общая численность безработных в России в феврале 2022 года составила 3 млн 071 тыс. человек, что на 225 тыс. ниже показателя января.

Как сообщалось, в январе 2021 года безработица в РФ составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%, в июне - 4,8%, в июле - 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня), в августе - 4,4%, в сентябре, октябре, ноябре и декабре она составила 4,3%.

Росстат
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