Подмосковье готово помочь найти работу сотрудникам "Шереметьево"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил готовность предложить рабочие места сотрудникам аэропорта "Шереметьево", которых отправили в простой. Он сказал, что 4 апреля для них проведут ярмарку вакансий.

Эти обещания глава Подмосковья сделал в эфире телеканала "Россия 24", после встречи с работниками аэропорта.

"У нас 60 тысяч вакансий по Подмосковью. В понедельник мы вместе с аэропортом проводим так называемую ярмарку вакансий. (...) Наша задача оказать максимальную поддержку. Всех волнует уровень заработной платы. В "Шереметьево", "Домодедово" платят хорошо и условия труда здесь особенные. Мы здесь, чтобы найти самые действенные способы поддержки", - сказал Воробьев.

По его данным, региону нужны водители, операторы, регистраторы и представители ряда других профессий.

С 16 марта АО "Международный аэропорт "Шереметьево" и его дочерние компании на фоне падения авиаперевозок из-за антироссийских санкций отправили в простой 20% персонала. В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС.