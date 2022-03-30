Техкомитет ОПЕК+ исходит из заявленных планов по росту квот на 400 тыс. б/с

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Эксперты технического комитета ОПЕК+ исходят из того, что хотя с мая 2022 года меняются уровни отсчета снижения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+, квоты на добычу продолжат повышаться на 400 тыс. б/с, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения.

Как сообщалось, в июле 2021 года ОПЕК+ было принято решение повысить с мая 2022 года уровни отсчета снижения производства для пяти стран - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака. Для них будут повышены базы отсчета снижения нефтедобычи. Для Саудовской Аравии и России - с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с - всего на 1,63 млн б/с.

Однако еще тогда было заявлено, что несмотря на повышение референтных уровней, квоты на добычу все равно будут повышаться на 400 тыс. б/с до полного свертывания сокращений (в июле они составляли 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). Такими темпами сокращения будут полностью свернуты в сентябре 2022 года, на конец апреля - 2,2 млн б/с.

Источники отмечают, что этот вариант обсуждается и сейчас.