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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Австралия введет 35%-ные пошлины на весь импорт из РФ и Белоруссии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Белоруссии.

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"Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия по увеличению экономических издержек для России после ее незаконного вторжения на Украину при поддержке Белоруссии, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии", - говорится в заявлении главы австралийского правительства Скотта Моррисона.

Отмечается, что официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования и применении дополнительных пошлин будет опубликовано 1 апреля.

Само решение вступит в силу с 25 апреля 2022 года.

Австралия Россия Украина Белоруссия
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