Австралия введет 35%-ные пошлины на весь импорт из РФ и Белоруссии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Белоруссии.

"Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия по увеличению экономических издержек для России после ее незаконного вторжения на Украину при поддержке Белоруссии, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии", - говорится в заявлении главы австралийского правительства Скотта Моррисона.

Отмечается, что официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования и применении дополнительных пошлин будет опубликовано 1 апреля.

Само решение вступит в силу с 25 апреля 2022 года.