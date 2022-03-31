Япония повысит тарифы на импорт ряда товаров из России

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство Японии планирует представить законопроект, который повысит тарифы на некоторые виды российского импорта и лишит Москву статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле из-за ситуации на Украине, сообщает телеканал NHK.

Согласно ему, доработанный законопроект должен быть представлен на текущей сессии парламента Японии, которая продлится до конца июня.

Как только законопроект станет законом, тариф на российского лосося и красную икру вырастет с 3,5 % до 5%. Для крабов тариф повысится с 4 до 6 %.

Налог на большинство лесоматериалов увеличится с 4,8 % до 8 %.

Ожидается, что более высокие ставки будут действовать до конца марта следующего года.

Предлагаемая мера не затронет сжиженный природный газ, уголь, сырую нефть и палладий, поскольку они не облагаются пошлинами.