Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Япония повысит тарифы на импорт ряда товаров из России

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство Японии планирует представить законопроект, который повысит тарифы на некоторые виды российского импорта и лишит Москву статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле из-за ситуации на Украине, сообщает телеканал NHK.

ЭкономикаЯпония отменит для России статус "наиболее благоприятствуемой нации" в торговлеЧитать подробнее

Согласно ему, доработанный законопроект должен быть представлен на текущей сессии парламента Японии, которая продлится до конца июня.

Как только законопроект станет законом, тариф на российского лосося и красную икру вырастет с 3,5 % до 5%. Для крабов тариф повысится с 4 до 6 %.

Налог на большинство лесоматериалов увеличится с 4,8 % до 8 %.

Ожидается, что более высокие ставки будут действовать до конца марта следующего года.

Предлагаемая мера не затронет сжиженный природный газ, уголь, сырую нефть и палладий, поскольку они не облагаются пошлинами.

Япония Россия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство РФ обсуждает запрет "валютных оговорок" в сделках внутри страны

Правительство РФ обсуждает запрет "валютных оговорок" в сделках внутри страны

Австралия введет 35%-ные пошлины на весь импорт из РФ и Белоруссии

Торги акциями на МосБирже в четверг впервые с февраля продлятся до 18:50

Рубль вечером сократил рост к доллару и развернулся вниз к евро

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Bloomberg сообщил о проверках в офисах "дочек" "Газпрома" в Германии

"Газпром" забронировал 30% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

"Газпром" забронировал 30% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

ЦБ РФ временно перестанет раскрывать свою деятельность по управлению ЗВР

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

BP ищет покупателей на свои российские активы в Азии и на Ближнем Востоке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });