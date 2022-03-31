Похолодание и штиль усугубляют дефицит энергии в Европе

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину по-прежнему находится на максимуме

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора в четверг сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки); между тем дефицит энергии в Европе усугубляется из-за падения выработки электричества за счет ветровой электрогенерации, а также из-за сильного похолодания.

Европейские импортеры увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за роста неопределенности на энергетическом рынке после введения санкций против России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1344 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 31 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 30 марта была также 109,5 млн куб. м.

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, на входе в ГТС ФРГ прошлой ночью возобновился в прямом направлении. "Газпром" на ночь заказывал значительные дополнительные мощности прокачки (30% от пропускной способности магистрали). Первый час новых газовых суток магистраль также работает в аверсе. Сумма заявок на 31 марта (в прямом и обратном направлении) также складывается в пользу прямого направления (из России в Германию).

На текущей неделе в Европу пришло сильное похолодание. Средняя температура воздуха на 7 градусов ниже, чем на неделе с 14 по 20 марта; со значительными минусовыми температурами по ночам, что окажет новую поддержку ценам на газ.

В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветровой электрогенерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от топлива из России. На прошлой неделе (с 21 по 27 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 12% выработки электроэнергии по ЕС, за первые три дня новой недели - только 10%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.