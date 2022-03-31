"Газпром" забронировал 20% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" в ночь с четверга на пятницу, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

C 21:00 по московскому времени до утра заказана прокачка 0,7 млн куб. м в час, что составляет около 20% пропускной способности магистрали.

На полные газовые сутки 1 апреля бронирования в ходе регулярной сессии не было (она завершилась в 18:00 по Москве). Впрочем, впереди еще ночная сессия бронирования.

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

С середины дня среды физический поток по магистрали на входе в Германию идет в прямом направлении, так как заявка на поставку в прямом (с востока на запад) направлении значительно превосходит реверсную.

В Европу пришло сильное похолодание. На этой неделе средняя температура воздуха на 7 градусов ниже, чем на неделе с 14 по 20 марта, со значительными заморозками по ночам. Это, как ожидается, окажет дополнительную поддержку ценам на газ.

"Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.