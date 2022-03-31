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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

"Вкусвилл" получил чистый годовой убыток при росте выручки на 42%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" в 2021 году увеличил выручку на 42,3% и получил чистый убыток по РСБУ, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка ПАО "Вкусвилл" выросла до 162,19 млрд рублей с 114 млрд рублей в 2020 году.

Валовая прибыль повысилась на 44%, до 58,57 млрд рублей. Валовая маржа составила 36,1% против 35,7% годом ранее.

Коммерческие расходы подскочили на 56,7%, до 57,25 млрд рублей.

Убыток до налогообложения составил 2,75 млрд рублей после прибыли в размере 1,31 млрд рублей в 2020 году.

Чистый убыток составил 2,38 млрд рублей против чистой прибыли в 1,05 млрд рублей в 2020 году.

Последний раз "Вкусвилл" получал чистый убыток по РСБУ по результатам 2014 года (41,8 млн рублей), следует из данных "СПАРКа". В 2019 году чистая прибыль ритейлера составляла 2,995 млрд рублей, в 2018 году - 1,138 млрд рублей.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в России и один из крупнейших игроков на рынке e-grocery. Сеть компании объединяет более 1,3 тысячи магазинов.

Вкусвилл
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