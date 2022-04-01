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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

"Вкусвилл" протестирует доставку из ресторанов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" начал тестировать доставку из ресторана-партнера Osteria Mario в Москве.

"Собственный проект "Сгоряча" (дарккитчен), который начал работать в августе 2021 года, еще раз подтвердил, что готовая еда - тренд, продолжающий набирать популярность. Видя, что покупателям нужна доставка готовой горячей еды, мы решили не останавливаться на этом и запустили доставку из ресторана", - говорится в сообщении компании.

"Вкусвиллу" интересны локальные рестораны и "гастроэнтузиасты", параметрами для будущих партнерств ритейлер назвал меню и качество блюд, которые не противоречат его концепции.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в России и один из крупнейших игроков на рынке e-grocery. Сеть компании объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 62 городах РФ.

С 2019 года компания развивает собственную доставку продуктов во всех городах присутствия. За это время было открыто более 110 дарксторов.

Доля онлайн-заказов в конце 2021 года достигла 36%. Количество онлайн-заказов превышает 170 тыс. в день.

Выручка интернет-магазина за первое полугодие 2021 года составила 21,24 млрд рублей.

Вкусвилл
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