ExxonMobil повысила на 30% цену на газ с "Сахалина-1" для Хабаровского края

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil примерно на 30% повысила цену на газ, поставляемый с проекта "Сахалин-1" в Хабаровский край, из-за привязки его цены к стоимости нефти на рынке Японии, сообщил министр экономического развития региона Виктор Калашников.

"Мы работаем по контрактам с Exxon Neftegas Limited (ENL, "дочка" ExxonMobil - ИФ). Формула цены привязана к стоимости нефти на рынке Японии. Поэтому, учитывая рост курса доллара примерно на 30%, коммерческие потребители получили уведомления об увеличении цены на газ", - сказал Калашников в краевой думе.

По его словам, удорожание газа оценивается для бюджета региона примерно в 2,2 млрд рублей.

"Мы уже включились, естественно, в работу с федеральным центром, чтобы были предоставлены определенные субсидии, трансферты на сдерживание цен на природный газ, потому что за этим стоят тарифы на тепло, электрическую энергию", - пояснил Калашников.

Все 32 резидента территории опережающего развития "Хабаровск" уже уведомлены о повышении цены.

"Контракты с ENL - это особый режим реализации, он называется "соглашение о разделе продукции". Да, мы слышали заявление ExxonMobil о том, что они приостанавливают свою деятельность в РФ, но пока каких-то практических шагов, в общем-то, нет - платформы работают, нефть добывается, газ добывается и поставляется он в Хабаровский край", - сказал министр.

2 марта ExxonMobil, оператор проекта "Сахалин-1", заявила о выходе из проекта, отказавшись инвестировать в Россию.

"ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта "Сахалин-1", - поясняла компания.

В проекте "Сахалин-1" участвуют ExxonMobil - доля 30%, SODECO (Япония) - 30%, "Роснефть" - 20%, ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубических метров природного газа.