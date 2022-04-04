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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Exxon ждет обесценения активов на $4 млрд из-за выхода из проекта "Сахалин-1"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil ожидает обесценения балансовых активов на сумму $4 млрд в связи с тем, что она запланировала выйти из проекта "Сахалин-1".

"В свете текущей ситуации на Украине и связанных с этим санкций в отношении России компания предпринимает усилия по прекращению деятельности на проекте "Сахалин-1" и разрабатывает меры по выходу из предприятия. Как оператор "Сахалина" компания по-прежнему сосредоточена на безопасности людей, защите окружающей среды и надежности операций. В зависимости от условий выхода с Сахалина, компания может быть обязана обесценить свои инвестиции в проект до полной балансовой стоимости основных средств в размере $4 миллиардов", - сообщила компания.

ExxonMobil 2 марта заявила о выходе из проекта "Сахалин-1", отказываясь инвестировать в Россию.

В проекте "Сахалин-1" участвуют ExxonMobil - доля 30%, SODECO (Япония) - 30%, "Роснефть" - 20%, ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа.

ExxonMobil США Сахалин-1 Япония Индия Роснефть ONGCЮ SODECO
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