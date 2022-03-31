Bloomberg сообщил о скидке для Индии за нефть из РФ до $35/баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить Индии большие скидки на прямые продажи нефти на фоне международного давления и снижения спроса на российское сырье после начала военный действий в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Россия предлагает Индии свой флагманский сорт нефти Urals со скидкой до $35 за баррель по сравнению с ценами до 24 февраля (с тех пор Brent подорожала примерно на $10).

Как говорят собеседники Bloomberg, "для начала" Россия хочет договориться о поставках 15 млн баррелей, законтрактованных на этот год. Платежи предлагается производить в рублях с использованием Системы передачи финансовых сообщений Банка России (российская альтернатива SWIFT).

Стороны изучают возможность маршрутизации нефти через порт Владивосток, чтобы избежать препятствий для поставок по Балтийскому морю. С Дальнего Востока нефть может быть доставлена на нефтеперерабатывающие заводы восточного побережья Индии менее чем за 20 дней.

Переговоры ведутся на правительственном уровне. Есть вероятность, что упомянутые вопросы будут обсуждаться во время двухдневного визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индию, сообщает агентство.

Bloomberg отмечает, что пока не ясно, какой может быть верхняя граница объема закупки, но считается, что у Индии ограниченный аппетит к предлагаемым сортам.

"Потребление Индией российской нефти многие годы было очень небольшим. Поэтому НПЗ не настроены покупать много российской нефти", - приводит агентство слова аналитика нефтяного рынка из Сингапура Ванданы Хари, основательницы компании Vanda Insights.