Михаил Дворкович может покинуть пост главы совета директоров СМЗ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) 5 апреля рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя совета Михаила Дворковича, сообщила компания. На этом же заседании будет утвержден новый глава совета.

Михаил Дворкович был избран председателем совета директоров СМЗ 15 марта 2022 года. До него совет возглавлял Дмитрий Каргапольцев.

По данным издания "Коммерсантъ-Прикамье", Михаил Дворкович - брат бывшего вице-премьера, экс-председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Также сообщалось, что с 31 марта досрочно прекращаются полномочия гендиректора СМЗ Дмитрия Мельникова. Ему на смену пришел Андрей Поляков.

Сейчас Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства суммарно 89,5% акций СМЗ, принадлежащих четырем физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45% акций), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%).

По мнению прокуратуры, в 1990-х годах решение о приватизации стратегического предприятия было принято неуполномоченным органом. Представители ответчиков - крупных акционеров - считают, что никаких нарушений в процедуре не было.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, калия хлорид.