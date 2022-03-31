Хуснуллин обвинил ряд банков в необоснованном прекращении кредитования стройки

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Необходимо сохранить объемы кредитования строительного сектора страны, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в четверг.

"Одним из ключевых условий развития строительной отрасли является сохранение объёмов кредитования банками застройщиков. Ряд банков остановил финансирование. А некоторые даже стали баловаться с деньгами по счетам эскроу", - сказал Хуснуллин.

При этом, по его словам, деньги у банков есть.

"В рамках проектного финансирования банки собрали около 3,2 трлн рублей, а профинансировано в реальный сектор экономики около 2,6 трлн, а оставшиеся 600 млрд лежат в банках", - подчеркнул Хуснуллин.

Он отметил, что из-за санкций и недостатка ликвидности банки пытаются не кредитовать.