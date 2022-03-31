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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Huawei может подвергнуться новым санкциям за сотрудничество с РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские власти обращались к китайской Huawei Technologies Co для помощи в модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Крыма, и теперь китайская компания может вновь оказать содействие Москве, но уже в значительно более крупном масштабе, несмотря на угрозу новых санкций со стороны Запада, пишет газета Financial Times.

Россия "разорвала западную телекоммуникационную сеть" в Крыму и "заменила ее на Huawei и ZTE", сказал эксперт по телекоммуникациям Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Хосук Ли-Макияма, слова которого приводит газета.

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По его словам, если такие компании, как Nokia и Ericsson, полностью уйдут из России, Москве "больше, чем когда-либо, потребуются китайские компании, особенно Huawei".

Издание пишет, что Huawei уже извлекла выгоду из нового конфликта России и Украины: несмотря на изначальное падение поставок смартфонов, за первые две недели марта продажи смартфонов компании в РФ подскочили на 300%, при этом другие китайские бренды, включая Oppo и Vivo, также зафиксировали трехзначный рост продаж, согласно данным аналитиков "МТС".

Четыре исследовательских центра Huawei объявили о наборе многочисленных специалистов, в том числе в области машинного обучения - в Новосибирске, распознавания речи - в Санкт-Петербурге и анализа big data - в Нижнем Новгороде. Huawei с начала конфликта на Украине также начал открывать новые центры продаж и развития бизнеса в Москве, пишет FT.

Почему возможны санкции

Между тем, согласно приведённым в статье словам экспертов, китайские технологические компании, включая Huawei и Xiaomi, рискуют нарушить западные санкции, если продолжат поставлять смартфоны и телекоммуникационное оборудование в РФ. Им нужно получить разрешение Вашингтона, поскольку в основе электронных устройств зачастую содержатся высокотехнологичные полупроводники, производимые с помощью американского оборудования.

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Новые санкции США в отношении Huawei станут еще одним крупным ударом для китайской компании. "Я полагаю, что Huawei и другие китайские производители не смогут на законных основаниях экспортировать продукцию в Россию", - сказал бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вольф.

Huawei работает над модернизацией продукции, чтобы выйти из американской цепи поставок, заменив микросхемы из США эквивалентными по производительности менее высокотехнологичными чипами, сказал председатель совета директоров Huawei Гуо Пин на этой неделе журналистам.

Западные санкции оказались наиболее разрушительными для сегмента производства смартфонов Huawei: выручка от продажи потребительских товаров компании в минувшем году рухнула на 50%, отмечается в сообщении производителя. Общая выручка Huawei в прошлом году упала на 29% в годовом выражении, до 636,8 млрд юаней ($100 млрд).

Huawei Россия
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