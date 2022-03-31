Аналитики отметили снижение средней скорости мобильного интернета в РФ

Она продолжит падать из-за санкций, считают эксперты агентства TelecomDaily

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Средняя скорость мобильного интернета в сетях LTE снизилась на 0,6 Мбит/сек за четыре месяца и продолжит снижение на фоне нехватки и удорожания оборудования для модернизации сетей из-за санкций, говорится в сообщении информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По данным исследования TelecomDaily, если в ноябре 2021 г. средняя скорость мобильного интернета в сетях "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2) составляла 21,7 Мб/сек, то в феврале 2022-го данный показатель снизился до 21,1 Мб/сек.

Основной причиной замедления средней скорости сети эксперты агентства считают рост трафика.

"Для того, чтобы средняя скорость в стране росла, необходимо модернизировать сети опережающими темпами. Однако к сложностям, имеющим естественную природу, в этом году добавляются и санкции, способные ограничить или даже остановить модернизацию значительной сетевой инфраструктуры", - отмечают аналитики агентства.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и ряда других производителей, которые на фоне санкций объявили о прекращении работы в РФ. Он отметил, что в более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei - скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена также вырастет.

"Все это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее", - сказал Кусков, слова которого приводятся в сообщении агентства.

По данным TelecomDaily, объем трафика в мобильных сетях за 9 месяцев (с июля 2021 г. по март 2022 г.) вырос на 23%, за два года (2020-2021 гг.) - почти на 80%. "Именно в этот период (в 2020-2021 гг.) "большая четверка" запустила сети LTE-A, однако дальнейшего технологического роста скоростей уже не последует вплоть до внедрения 5G, которого на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет. Впрочем, и текущих скоростей более чем достаточно для просмотра контента UHD", - уверены в TelecomDaily.