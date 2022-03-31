Представители книжной отрасли попросили поддержки у государства

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Представители книжной индустрии направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке отрасли, сообщил президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

"На сегодняшний день на 50% повысилась себестоимость книги. В первую очередь это, конечно, мелованная бумага (...) второе - это работа типографий, третье - налоговое бремя, которое нужно снижать. Конкретные меры (поддержки) мы сформулировали", - сказал Степашин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, предложения сформулированы в письме на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. "Это письмо, я думаю, в ближайшее время премьер-министр рассмотрит", - сказал Степашин.

Как сообщил на пресс-конференции президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, происходящие события привели к тому, что отрасль столкнулась с технологическими, юридическими и экономическими проблемами.

В частности, по его словам, возникли проблемы с иностранными правообладателями. "Кто-то пытается расторгнуть ранее заключенные договора, но в целом нам удается объяснять и доносить до наших партнеров ситуацию, что отсутствие правовой базы и возможности работать по договорам, оно приведет к массовому пиратству, что нам почти удалось искоренить и к чему нам бы не хотелось возвращаться", - сказал Новиков.

Также, по словам Новикова, из-за решений, касающихся платежей иностранным партнерам, возникли проблемы с иностранными правообладателями. Так, становится невозможно перевести им средства по уже заключенным контрактам, из-за чего издания не получают права на книги. "Надеемся, что это недоразумение удастся решить, потому что иначе все новые книги... А мы прикинули, что по новинкам до конца года с учетом новых договоров мы нашего читателя обеспечим, если не будет происходить такого рода форс-мажорных обстоятельств", - добавил он.

Из технологических проблем Новиков назвал обеспечение издательств программными продуктами, которые поставляются из-за рубежа. "Тут есть риски, что это оборудование перестанет работать. К сожалению, отечественных аналогичных продуктов нет", - сказал он.

В еще более тяжелой ситуации, по Новикова, оказались типографии, которые столкнулись с проблемами с поставками комплектующих для производства книг.

Помимо этого, добавил Новиков, "мы оказались отрезанными от мелованной бумаги".

Генеральный директор издательства "Вече" Леонид Палько, в свою очередь, отметил необходимость создания условий для сохранения кадров и рабочих мест в отрасли. Он сообщил также, что среди мер, предложенных правительству, - снижение ставки единого социального налога до 15% или даже его отмена до конца года. Еще одной мерой, которая поможет отрасли, может стать возвращение невозвратных кредитов, как это было во время пандемии коронавируса, или введение льготного кредитования, сказал Палько.

Среди мер, предложенных отраслью, по словам председателя Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергея Шаргунова, может быть введение нулевой ставки НДС для книжной отрасли, другие налоговые послабления. Также, по его словам, российских писателей можно освободить от уплаты НДФЛ и создать для них систему грантов.