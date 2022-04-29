ЕЭК на полгода обнулит ставки таможенных пошлин на бумагу и картон

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия по предложению российского Минцифры решила обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу, картон и другие импортируемые виды бумаги, которые используются в производстве издательской печатной продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Обнуление таможенных пошлин поддержит полиграфическую и издательскую отрасли, будет способствовать насыщению отечественного рынка различными видами мелованного картона и бумаги, а также сдерживанию роста розничных цен за счет уменьшения себестоимости готовой продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, таможенные пошлины временно обнулены на другие материалы, используемые в полиграфическом производстве, добавили в ведомстве.

Решение будет действовать течение шести месяцев.