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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

ЕЭК на полгода обнулит ставки таможенных пошлин на бумагу и картон

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия по предложению российского Минцифры решила обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу, картон и другие импортируемые виды бумаги, которые используются в производстве издательской печатной продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Обнуление таможенных пошлин поддержит полиграфическую и издательскую отрасли, будет способствовать насыщению отечественного рынка различными видами мелованного картона и бумаги, а также сдерживанию роста розничных цен за счет уменьшения себестоимости готовой продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, таможенные пошлины временно обнулены на другие материалы, используемые в полиграфическом производстве, добавили в ведомстве.

Решение будет действовать течение шести месяцев.

ЕЭК Минцифры
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