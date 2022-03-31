РСПП предложил отказаться от крабовых аукционов и повысить "крабовый налог"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству отказаться от проведения крабовых аукционов и высказал альтернативный вариант регулирования отрасли. Его суть - повышение ставок сборов на крабов.

Как сообщается в пресс-релизе РСПП, об этом говорится в письме президента РСПП Александра Шохина премьер-министру Михаилу Мишустину. Предложения подготовлены комиссией РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Согласно письму, "объединение рассмотрело проект федерального закона "О внесении изменений в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов". Документ предлагает в 2023 году выделить 24% общедопустимого улова (ОДУ) минтая и сельди на Дальнем Востоке на инвестиционные цели и предлагает изъять у пользователей половину квот добычи крабов (половина уже была изъята в 2019 году) и всю квоту добычи моллюсков.

"Законопроект предусматривает беспрецедентную в практике государственного регулирования меру – лишение действующих предприятий полностью производственного ресурса, необходимого для продолжения их деятельности", - отмечает в письме Шохин. Он подчеркивает, что проект основан на финансовых и экономических показателях, которые кардинально изменились в худшую сторону.

В нынешних условиях РСПП считает "разработку законопроекта, который предусматривает разрушение бизнеса, абсолютно неприемлемым". При этом, понимая "необходимость обеспечения стабильности бюджетной системы страны", объединение предложило повысить ставки сбора за водные биологические ресурсы применительно к крабам. С учетом реализации правительством комплекса мер поддержки отраслей экономики и стабильности бюджетной системы Шохин попросил главу правительства дать поручение о рассмотрении предложения комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Как заявил глава профильной комиссии РСПП, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев (он цитируется в пресс-релизе), в случае принятия законопроекта о втором этапе инвестиционных квот на Дальнем Востоке уже в следующем году из-за отсутствия ресурса прекратят работу 34 крабодобывающих предприятия. Полностью лишатся ресурса 39 субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в добыче морского гребешка, трубача, морского ежа и трепанга, это 82% от всего числа предприятий, добывающих эти виды биоресурсов.

"Чтобы сохранить работающие предприятия, комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре предложила вместо лишения предприятий квот и выставления их на аукционы повысить ставки сбора за краба. Эта мера обеспечит дополнительный доход государства и при этом сохранит стабильность в отрасли, что особенно актуально в текущих условиях, - сказал Зверев. - Наше предложение подразумевает такое повышение эффективной ставки сбора за крабов, которое увеличит ежегодные поступления с 458,6 млн до 13,5 млрд рублей. Таким образом, за весь срок действия договоров объем поступлений в федеральный бюджет достигнет не менее 202 млрд рублей".

Крабовые аукционы (первый этап) начались в октябре 2019 года. Последний лот был продан в июне 2021 года. Всего за это время был реализован 41 лот на 144,18 млрд рублей. На аукционах распределялось 50% квоты на вылов крабов. Квоты предоставляются с инвестиционными обязательствами.

Не спешить со вторым этапом распределения инвестиционных рыбных квот, в том числе и крабовых, призывал в феврале и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. "Вопрос крайне сложный. Мы с регионами общаемся, регионы считают, что – и мы в данном случае поддерживаем, но я сейчас высказываю свою личную позицию, – нам может быть не стоит спешить со вторым этапом аукционов (по распределению инвестквот - ИФ)", - говорил он.

Одной из причин он назвал неготовность отечественного судостроения к выполнению заказов на строительство судов в рамках программы инвестквот. Есть также опасение монополизации рынка.

Результатами работы этого механизма заинтересовались и в Счетной палате. В план ее работы на текущий год включено мероприятие по оценке эффективности инвестквот и других мер, задействованных в 2017-2022 годах для поощрения строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов.

Как сообщалось, Минсельхоз и Росрыболовство в соответствии с поручениями вице-премьеров Виктории Абрамченко и Юрия Трутнева подготовили законопроект о втором этапе рыбных инвестиционных квот. Он предусматривает выделение еще 20% от общих допустимых уловов на инвестиционные квоты на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих комплексов.

Объем инвестквот второго этапа предполагается распределить в равном соотношении: 10% – для строительства рыбоперерабатывающих комплексов и 10% – для судов рыбопромыслового флота. Кроме того, в законопроект включены положения по реализации на аукционах права на добычу 50% общих допустимых уловов крабов и 100% - морских гребешков, трубачей, морских ежей и трепангов.

Предполагалось, что аукционы будут организованы в 2023 году, закрепление квот под инвестиции – в 2024 году.

По оценке Росрыболовства, новый этап инвестиционных квот позволит построить порядка 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов, около 30 краболовов и ориентировочно до 6 других объектов, необходимых для организации промысла крабов, порядка 8 современных рыбоперерабатывающих объектов на Дальнем Востоке. Его реализация обеспечит дополнительный доход федерального бюджета за счет средств, полученных по результатам аукционов с инвестиционными обязательствами, почти в 200 млрд рублей, а также позволит привлечь около 300 млрд рублей в обновление производственных фондов рыбохозяйственного комплекса.